«Даже слово «русский» боятся сказать»: Зеленский раскритиковал реакцию посла США на удар по Кривому Рогу

«К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово «русский» боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей», — написал Зеленский.

По его словам, очень важно, чтобы этот и каждый такой удар не оставался без реакции мира.

Зеленский поблагодарил министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии за «принципиальную позицию». Он также указал на то, что после атаки высказались представители посольств Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии, главный дипломат ЕС.

Россия атаковала Кривой Рог вечером в пятницу, 4 апреля. По предварительным данным, в результате ракетного удара, погибли 18 человек, 9 из них – дети. Позже город подвергся атаке БПЛА, в результате которой погибла женщина. В городе объявили трехдневный траур.

После удара посол США в Украине Бриджит Бринк написала в соцсети X, что ее «ужасает» атака и назвала ее причиной «почему эта война должна завершиться». В публикации Бринк не упоминала Россию.