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Турция обсудит с США пошлины на турецкий импорт

17:59 463

Власти Турции планируют обсудить с Вашингтоном 10-процентные дополнительные таможенные пошлины, о которых США объявили 2 апреля. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат.

Министр торговли Турции Омер Болат

Milliyet написала, что Омер Болат планирует посетить Соединенные Штаты в мае.

Как сообщает издание, стороны могут прийти к тому, что таможенную пошлину в отношении товаров из Турции США будут увеличивать постепенно, а не вводить ее сразу. «Торговый оборот между Турцией и США сбалансирован, здесь нет ситуации, неблагоприятной для США, поэтому может произойти смягчение», — пишет издание.

Кроме того, Болат заявил, что Турция стремится развивать торгово-экономическое сотрудничество с США на сбалансированной основе в рамках принципа взаимной выгоды, как и в случае с другими странами.

Отметим, что  с 5 апреля действуют действуют 10-процентные сборы на импорт в Соединенные Штаты из Австралии, Бразилии, Великобритании, Турции и других стран, введенные президентом США Дональдом Трампом.

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