USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Сибирь во власти стихии: бушуют пожары, ураганный ветер

18:18 784

Сразу несколько регионов в Сибири накрыл ураган. Сильный ветер усилил природные пожары, огонь переходит на дома. Скорость порывов ветра достигает 30 метров в секунду, передают российские СМИ.

В Хакасии из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. «Из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров», – заявил глава региона Валентин Коновалов.

По последним данным, из-за сильного ветра в регионе пострадали четыре человека. Ураганный ветер повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе. Кроме того, в муниципалитетах нарушено электроснабжение.

В Красноярском крае тушат более 20 ландшафтных пожаров. Также в регионе бушует пылевая буря. Видимость в некоторых районах упала до 2–3 метров.

В Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской области ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши с домов и оставил целые районы без электроснабжения. В Абакане и Саяногорске из-за песчаной бури видимость упала до критического уровня, создав угрозу для движения на трассах.

4 апреля мощные порывы ветра вызвали массовые отключения электроэнергии в шести районах Новосибирской области.

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Telegram-канале сообщил о разрушениях в регионе. «В ряде населенных пунктов частично сорваны крыши домов, происходят отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов», — написал он.

Коновалов предупредил, что жаркая погода и сильный ветер способствуют очень быстрому распространению огня, и призвал жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Стихия спровоцировала масштабные пожары в некоторых районах. В Красноярском крае огонь подошел к городскому аэропорту, а в окрестностях наблюдались огненные смерчи.

Торговая война Трампа может принести выгоду Турции
Торговая война Трампа может принести выгоду Турции
19:09 315
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
17:15 2484
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика»
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика» наш спецреп; все еще актуально
03:24 4907
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена 18:03
18:03 1900
Американская разведка лишилась глаз
Американская разведка лишилась глаз наша корреспонденция
15:17 3865
Сами воюйте с русскими руками украинцев
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика; все еще актуально
03:01 8632
«Руки прочь!»: американцы идут протестовать против Трампа и Маска
«Руки прочь!»: американцы идут протестовать против Трампа и Маска акции по всем США
16:46 2223
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
16:03 1776
«День освобождения» дорого обошелся фондовому рынку Америки
«День освобождения» дорого обошелся фондовому рынку Америки
15:30 2027
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
13:46 6833
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре наша корреспонденция; все еще актуально
02:42 7022

ЭТО ВАЖНО

Торговая война Трампа может принести выгоду Турции
Торговая война Трампа может принести выгоду Турции
19:09 315
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
17:15 2484
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика»
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика» наш спецреп; все еще актуально
03:24 4907
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена 18:03
18:03 1900
Американская разведка лишилась глаз
Американская разведка лишилась глаз наша корреспонденция
15:17 3865
Сами воюйте с русскими руками украинцев
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика; все еще актуально
03:01 8632
«Руки прочь!»: американцы идут протестовать против Трампа и Маска
«Руки прочь!»: американцы идут протестовать против Трампа и Маска акции по всем США
16:46 2223
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
16:03 1776
«День освобождения» дорого обошелся фондовому рынку Америки
«День освобождения» дорого обошелся фондовому рынку Америки
15:30 2027
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
13:46 6833
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре наша корреспонденция; все еще актуально
02:42 7022
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться