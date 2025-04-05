Сибирь во власти стихии: бушуют пожары, ураганный ветер

Сразу несколько регионов в Сибири накрыл ураган. Сильный ветер усилил природные пожары, огонь переходит на дома. Скорость порывов ветра достигает 30 метров в секунду, передают российские СМИ.

По последним данным, из-за сильного ветра в регионе пострадали четыре человека. Ураганный ветер повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе. Кроме того, в муниципалитетах нарушено электроснабжение.

В Красноярском крае тушат более 20 ландшафтных пожаров. Также в регионе бушует пылевая буря. Видимость в некоторых районах упала до 2–3 метров.

В Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской области ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши с домов и оставил целые районы без электроснабжения. В Абакане и Саяногорске из-за песчаной бури видимость упала до критического уровня, создав угрозу для движения на трассах.

4 апреля мощные порывы ветра вызвали массовые отключения электроэнергии в шести районах Новосибирской области.