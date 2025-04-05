Сибирь во власти стихии: бушуют пожары, ураганный ветер
Сразу несколько регионов в Сибири накрыл ураган. Сильный ветер усилил природные пожары, огонь переходит на дома. Скорость порывов ветра достигает 30 метров в секунду, передают российские СМИ.
В Хакасии из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. «Из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров», – заявил глава региона Валентин Коновалов.
По последним данным, из-за сильного ветра в регионе пострадали четыре человека. Ураганный ветер повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе. Кроме того, в муниципалитетах нарушено электроснабжение.
В Красноярском крае тушат более 20 ландшафтных пожаров. Также в регионе бушует пылевая буря. Видимость в некоторых районах упала до 2–3 метров.
В Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской области ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши с домов и оставил целые районы без электроснабжения. В Абакане и Саяногорске из-за песчаной бури видимость упала до критического уровня, создав угрозу для движения на трассах.
4 апреля мощные порывы ветра вызвали массовые отключения электроэнергии в шести районах Новосибирской области.
Глава республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Telegram-канале сообщил о разрушениях в регионе. «В ряде населенных пунктов частично сорваны крыши домов, происходят отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов», — написал он.
Коновалов предупредил, что жаркая погода и сильный ветер способствуют очень быстрому распространению огня, и призвал жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Стихия спровоцировала масштабные пожары в некоторых районах. В Красноярском крае огонь подошел к городскому аэропорту, а в окрестностях наблюдались огненные смерчи.