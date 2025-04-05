В Исламабаде готовятся к визиту Алиева. Будут подписаны соглашения на миллиарды долларов

В Исламабаде идет подготовка к официальному визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан, который, как ожидается, состоится в текущем месяце. Как сообщает пакистанское англоязычное издание Business Recorder, в рамках визита между двумя странами будут подписаны ряд стратегических соглашений. Уточняется, что они охватят такие сферы, как инфраструктура, энергетика и оборона. «Стало известно, что президент Азербайджана объявит об инвестиционных проектах в Пакистане на сумму более 2 миллиардов долларов, что станет важным шагом вперед в экономическом сотрудничестве между двумя странами. Азербайджан предоставил кредит в размере свыше 1 миллиарда долларов в ответ на просьбу Пакистана о финансировании строительства автомагистрали Суккур — Хайдарабад стоимостью 1,2 миллиарда долларов», — отмечает издание.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время своего недавнего визита в Баку обратился к правительству Азербайджана с просьбой профинансировать два инфраструктурных проекта на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. Речь шла о строительстве автомагистрали Суккур — Хайдарабад (М-6) стоимостью 1,2 миллиарда долларов и новой автотрассы Хайдарабад — Карачи (М-9), которая должна пройти по новому маршруту и обойтись минимум в 600 миллионов долларов. В ответ на эту просьбу азербайджанская сторона предложила два варианта финансирования. По информации Business Recorder, в преддверии визита президента Алиева в Исламабад прибудут высокопоставленные азербайджанские чиновники, чтобы подготовить почву для переговоров на высшем уровне. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров должен прибыть в Исламабад 8 апреля и встретиться с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Исхаком Даром для обсуждения инвестиционного и торгового сотрудничества.