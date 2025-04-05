В Исламабаде готовятся к визиту Алиева. Будут подписаны соглашения на миллиарды долларов
В Исламабаде идет подготовка к официальному визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан, который, как ожидается, состоится в текущем месяце. Как сообщает пакистанское англоязычное издание Business Recorder, в рамках визита между двумя странами будут подписаны ряд стратегических соглашений. Уточняется, что они охватят такие сферы, как инфраструктура, энергетика и оборона.
«Стало известно, что президент Азербайджана объявит об инвестиционных проектах в Пакистане на сумму более 2 миллиардов долларов, что станет важным шагом вперед в экономическом сотрудничестве между двумя странами. Азербайджан предоставил кредит в размере свыше 1 миллиарда долларов в ответ на просьбу Пакистана о финансировании строительства автомагистрали Суккур — Хайдарабад стоимостью 1,2 миллиарда долларов», — отмечает издание.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время своего недавнего визита в Баку обратился к правительству Азербайджана с просьбой профинансировать два инфраструктурных проекта на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. Речь шла о строительстве автомагистрали Суккур — Хайдарабад (М-6) стоимостью 1,2 миллиарда долларов и новой автотрассы Хайдарабад — Карачи (М-9), которая должна пройти по новому маршруту и обойтись минимум в 600 миллионов долларов. В ответ на эту просьбу азербайджанская сторона предложила два варианта финансирования.
По информации Business Recorder, в преддверии визита президента Алиева в Исламабад прибудут высокопоставленные азербайджанские чиновники, чтобы подготовить почву для переговоров на высшем уровне. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров должен прибыть в Исламабад 8 апреля и встретиться с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Исхаком Даром для обсуждения инвестиционного и торгового сотрудничества.
Кроме того, источники сообщают, что военно-воздушные силы Азербайджана планируют обсудить с пакистанской стороной возможную закупку истребителей JF-17 Block 3. Предполагается, что дружественные страны углубят сотрудничество в сфере транспорта, энергетики, промышленного развития и оборонного производства.
По словам источников, премьер-министр Шахбаз Шариф лично проконтролирует подписание всех соглашений, что подчеркивает важность, которую Исламабад придает развивающимся связям с Баку.
Предстоящий визит президента Ильхама Алиева станет продолжением серии контактов на высшем уровне между двумя странами. В феврале 2025 года премьер-министр Шахбаз Шариф совершил официальный визит в Баку, а сам Алиев последний раз посещал Исламабад в июле 2024 года.
«Аналитики называют текущий этап началом «новой главы» в отношениях между Пакистаном и Азербайджаном, отмечая рост сотрудничества как в экономической, так и в стратегической сферах. Во время последнего визита президента Алиева были подписаны несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании», — пишет издание.