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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Торговая война Трампа может принести выгоду Турции

19:09 321

Новая таможенная политика США позволит Турции переключить на себя значительную часть международных цепочек поставок, заявил в беседе с ТАСС источник в финансовом секторе в Анкаре.

«Мы на данный момент видим позитивные перспективы этой новой торговой политики США. Дело в том, что такие меры американской администрации повлияют на логистику, на международные цепочки поставок. Значительная часть из них перенаправится в Турцию. И тут, по сути, действуют простые математические соображения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, «страны, на которые наложены более высокие пошлины США, будут стремиться вести торговлю через те государства, экспорт из которых облагается минимальной 10-процентной ставкой, как в Турции, и с которыми у них есть соглашения о свободной торговле».

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, выступая в эфире телеканала CNN Türk, отметил, что «установленные для Турции 10-процентные таможенные пошлины в интересах республики с точки зрения перспектив выхода на американский рынок». «Мы видим, что международный экономический порядок трансформируется. Решения, принятые президентом США Дональдом Трампом, очень важны, и нам необходимо внимательно наблюдать за действиями других стран. Повышение пошлин заставит страны, продающие товары на рынок США, агрессивно выходить на другие рынки, и нам следует с вниманием за этим следить. Так что объявленные Трампом пошлины относительно выгодны для Турции», - считает Йылмаз.

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