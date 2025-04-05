Торговая война Трампа может принести выгоду Турции

Новая таможенная политика США позволит Турции переключить на себя значительную часть международных цепочек поставок, заявил в беседе с ТАСС источник в финансовом секторе в Анкаре.

«Мы на данный момент видим позитивные перспективы этой новой торговой политики США. Дело в том, что такие меры американской администрации повлияют на логистику, на международные цепочки поставок. Значительная часть из них перенаправится в Турцию. И тут, по сути, действуют простые математические соображения», - сказал собеседник агентства.