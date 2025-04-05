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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Пезешкиан прокомментировал угрозы Трампа

19:14 275

Тегеран готов вести переговоры с Соединенными Штатами на равных, а не под угрозами.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа.

«Иран хочет диалога на равных. С одной стороны, они угрожают Ирану, а с другой - хотят переговоров. Если вы хотите переговоров, какой смысл в угрозах? США сегодня унижают не только Иран, но и весь мир. Такое поведение противоречит призыву к переговорам», - сказал президент Ирана, слова которого приводит Anadolu.

В марте президент США Дональд Трамп сообщил, что направил письмо духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную программу. Трамп отметил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном по ядерной программе. «Если Иран не пойдет на переговоры, для него это будет очень плохо. Иран не должен получить ядерного оружия. Существуют и другие варианты», — сказал он.

В свою очередь духовный лидер Ирана заявил, что США стремятся навязать свои требования и установить господство, тогда как Тегеран не согласится с этим. А министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран не будет вести прямые переговоры с США, пока Трамп продолжает свои угрозы. При этом он отметил, что Тегеран готов к непрямым переговорам через посредников.

30 марта Трамп пригрозил Ирану «такими бомбардировками, которые он никогда не видел ранее». В ответ духовный лидер Ирана заявил, что Тегеран отреагирует самым решительным образом на любое нападение.

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