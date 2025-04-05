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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Конфисковать российские активы и лишить Орбана голоса

призыв Эстонии
19:20 148

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призывает к конфискации замороженных российских активов, а чтобы предотвратить раскол в Европе - лишить премьера Венгрии Виктора Орбана права голоса, передает Der Spiegel.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

«Давайте будем честны: для раскола нам нужны две большие партии. С Венгрией мы имеем очень слабую страну, которая является частью команды Путина, а не нашей европейской команды», - сказал Цахкна в интервью газете Rheinische Post в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

«Статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность лишения страны-члена права голоса, если ее членство угрожает безопасности Европы и других членов. Это именно то, что делает Орбан», - сказал Цахкна.

Отвечая на вопрос, стоит ли сейчас использовать статью 7, он сказал: «У нас есть такая возможность, и я считаю, что она становится все ближе и ближе».

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