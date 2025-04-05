Обама обрушился на Трампа и призвал американцев к сопротивлению

Обама заявил, что он некоторое время «наблюдал» за правительством Трампа: «Представьте себе, если бы я так поступил. Это немыслимо, чтобы те же партии, которые сейчас молчат, терпели бы подобное поведение с моей стороны или со стороны моих предшественников».

Обама считает, что решение проблемы лежит на плечах граждан США: «Никто не придет спасать. Самая важная должность в этой демократии — гражданин».

Обама также выразил сомнение, что новые пошлины «хороши для Америки», однако больше его беспокоят внутренние политические события: «Я глубоко обеспокоен правительством, которое угрожает университетам, защищающим студентов, использующих свое право на свободу слова».

Отметим, что в субботу, 5 апреля, в нескольких городах США запланированы протесты против политики Трампа, самая крупная демонстрация должна состояться в Вашингтоне. Организаторы ожидают десятки тысяч участников по всей стране.