Иран рассекретил свой «ракетный город»

В публикации BBC говорится, что «ракетные города» — термин, используемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для обозначения крупных подземных ракетных баз. Эти базы представляют собой комплекс больших переплетенных между собой туннелей глубокого залегания, разбросанных по всей стране, многие из них расположены в стратегически важных горных районах. Они используются для хранения, подготовки к пуску и запуска баллистических и крылатых ракет, а также других стратегических вооружений — беспилотников и систем противовоздушной обороны.

Иран недавно рассекретил комплекс секретных подземных бункеров, где хранятся ракеты, которые могут быть использованы им для удара в ответ на то, что Тегеран может расценить как агрессию со стороны Израиля или США.

По словам командиров КСИР, «ракетные города» — не просто склады вооружения. Некоторые из них одновременно и заводы «для производства и подготовки ракет до постановки на боевое дежурство». Точное местоположение этих ракетных баз неизвестно и никогда официально не раскрывалось.

Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий аэрокосмическими силами КСИР, в интервью государственной вещательной корпорации IRIB представил новейший «ракетный город». На видео попали баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе, находящиеся глубоко под землей. «Если Иран будет атакован с любой базы в регионе или в пределах радиуса действия иранских ракет, то он не будет делать никаких различий при выборе цели, британских или американских», — заявляет Тегеран.

Иран утверждает, что может поражать цели, находящиеся на расстоянии до 2000 км. Баллистические ракеты «Эмад» применялись в ходе атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года, в результате чего была повреждена авиабаза «Наватим» в центральной части Израиля.

Кратчайшая траектория от Ирана до Израиля через Ирак, Сирию и Иорданию составляет около тысячи километров. Израиль заявил, что в апреле 2024 года 99% ракет были перехвачены. Вторая атака в октябре не причинила существенного ущерба.

Однако относительно дальности и мощности иранских ракет есть сомнения. Поэтому последние заявления о том, что они способны достичь военной базы США на острове Диего-Гарсия, можно считать важным событием.

Совместная военная база Великобритании и США существует на острове Диего-Гарсия с начала 1970-х годов. Она хорошо защищена и находится на расстоянии чуть менее 3800 км от территории Ирана.

На этой неделе Иран повторил заявление о том, что его беспилотники «Шахед-136B» обладают дальностью полета до 4000 км, хотя доказательств этому нет. Несмотря на то, что в настоящее время Иран, судя по всему, не располагает ракетами с дальностью полета более 2 000 км, теоретически он может поразить остров средствами ВМФ или модифицировав имеющиеся у него ракетные системы.

Стратегическое командование ВС США отказалось сообщить, сколько бомбардировщиков B-2 находится на базе Диего-Гарсия, отметив, что не комментирует учения или операции с их участием. На вооружении ВВС США находится всего 20 бомбардировщиков B-2, поэтому их, как правило, используют нечасто.

Новые заявления иранских властей появились в период обострения напряженности между Ираном, США и Израилем по трем вопросам: угроза со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, переговоры по ядерной программе Ирана и новые атаки Израиля с целью ослабить поддерживаемую Ираном группировку «Хезболла» в Ливане.

Цель строительства «ракетных городов» под землей — повысить живучесть и устойчивость к воздушным атакам и сохранить фактор сдерживания. Создав такие «города», Иран продемонстрировал США и Израилю, что он сможет нанести ответный удар, даже если будут атакованы его наземные базы. Подземные базы позволяют запускать ракеты из неизвестных противнику точек и мешают ему точно оценить военный потенциал Тегерана.