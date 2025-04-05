Борьба с алкоголем по-российски

Несколько российских субъектов ввели запрет на реализацию алкогольных напитков в будние дни. Можно распространить такие ограничения и на выходные дни, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.

Парламентарий отметил, что люди в ответ на ограничения не продемонстрировали какого-либо «алкогольного протеста» и даже поддержали «эту хорошую меру». «Я считаю, что такая мера должна быть и в выходные дни», — предложил единоросс.

Запрет в Вологодской области действует с 1 марта. По утверждениям Хамзаева, за первый месяц действия этой «трезвой» нормы продажи алкоголя в регионе снизились на 19%, а в алкомаркетах — вообще на 50%. Кроме того, начали массово закрываться «наливайки», а с ними, по словам депутата, ушли в небытие и драки, и ДТП.

Подобные ограничения действуют и в Якутии, Бурятии, Московской, Калужской областях, Забайкалье и Санкт-Петербурге. В основном речь идет о сокращении времени продаж и вытеснении алкомаркетов из жилых домов.

The Moscow Times пишет, что в 2024 году продажи крепкого алкоголя, кроме водки, выросли в России на 10,2%, составив 3,2 литра на человека. Это рекорд с 2017 года. Продажи водки третий год подряд остались на уровне 5,3 литра на душу населения, что также является максимальным значением с 2017 года.