Jaguar останавливает поставки в США

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей из-за рубежа. Агентство уточняет, что другие крупные автопроизводители также пересматривают стратегии по поставкам автомобилей в США.

Британская компания Jaguar Land Rover приостановит экспорт своих автомобилей в США с понедельника, 7 апреля. Об этом пишет Bloomberg.

Компания, с 2008 года принадлежащая индийской Tata Motors, поставляет в США около 100 тыс. своих автомобилей в год - четверть от общего объема производства. Американский рынок является крупнейшим для JLR, продажи которой достигают £30 млрд ($38,7 млрд) в год, причем £6,5 млрд ($8,4 млрд) компании обеспечивают покупатели в США.

The Times отмечает, что, по всей вероятности, руководство JLR планирует дальнейшие шаги, оценивая то, может ли компания позволить себе существенно увеличить цены на свою продукцию в США, переложив бремя пошлин на покупателей.

2 апреля, комментируя решение Белого дома, Jaguar Land Rover разместила на своем сайте короткое заявление, подчеркнув, что выпускаемые ей модели автомобилей премиум-класса сохраняют привлекательность в мире.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступают в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Несмотря на то, что для Великобритании Вашингтон установил минимальную таможенную ставку в 10%, на британские автомобили будет распространяться 25-процентная пошлина.