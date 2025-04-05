Армия Израиля «хозяйничает» в Сирии

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила рейд на военную позицию в Сирии, которая при бывшем президенте Башаре Асаде использовалась как штаб, и уничтожила там арсенал бронетехники.

«Войска провели целенаправленный рейд на сирийский пост, который ранее служил штабом для подразделения бывшего сирийского режима. На месте войска обнаружили и уничтожили вышедшие из строя танки, бронетранспортеры и артиллерию…», - говорится в заявлении.

Кроме того, израильские военные «обнаружили и конфисковали дополнительное оружие, включая минометы и десятки ракет».

В израильской армии утверждают, что «продолжают оборонительные действия в Сирии, чтобы устранить угрозы Государству Израиль и, в частности, жителям Голанских высот».