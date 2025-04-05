Соратник Трампа забил тревогу: пошлины грозят республиканцам «кровавой баней»

Республиканскую партию ожидает «кровавая баня» на промежуточных выборах в 2026 году из-за введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. Так считает сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. Его слова приводит Financial Times.

Если пошлины Трампа и любые ответные меры останутся в силе в долгосрочной перспективе и приведут США к «особенно тяжелой рецессии, то 2026 год, скорее всего, обернется политической кровавой баней», считает он.

«Вы [Республиканская партия] столкнетесь с демократами в Палате представителей и, возможно, даже с демократами в Сенате», — заявил Круз.

По его словам, «огромный экономический бум» возможен только в том случае, если США и страны, которые нанесут ответный удар, снизят пошлины. Однако, если «все остальные страны мира» введут пошлины против США, а их так называемые взаимные импортные пошлины останутся в силе, «это будет ужасный исход», предупредил сенатор.

Переход противостояния Вашингтона с партнерами в полномасштабную торговую войну «уничтожит рабочие места», «сильно повысит инфляцию» и «нанесет реальный ущерб экономике США», заключил Круз.

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября 2026 года. Сейчас Республиканская партия имеет 220 из 435 мест в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) и 53 из 100 в Сенате (верхняя палата Конгресса).

2 апреля Трамп объявил о введении импортных пошлин от 10 до 50% в отношении 185 стран. По его словам, в последние годы Соединенные Штаты «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». По данным Bloomberg, из-за пошлин состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд. Ряд стран, в том числе Китай, объявили об ответных мерах в отношении США.