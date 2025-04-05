«Держитесь крепче. Америка победит»: Трамп заявил об «экономической революции»

В публикации, размещенной в Truth Social, Трамп написал, что «Китай пострадал намного сильнее, чем США... Они и многие другие страны относились к нам неприемлемо плохо». Трамп также назвал прежнюю экономическую политику США «глупой и беспомощной».

В то же время, по словам американского лидера, проводимый им курс позволил привлечь $5 трлн инвестиций в экономику США. «Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь крепче, легко не будет, но финальный результат будет историческим», - заявил хозяин Белого дома.

Ранее комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что Китай вводит дополнительные пошлины на импортируемую из США продукцию в ответ на тарифную политику Трампа. Тарифы вводятся в дополнение к действующим пошлинам, уточнило ведомство.

Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами по итогам 2024 года достиг $688,28 млрд. При этом поставки из США в Китай составили $163,62 млрд - почти в три раза меньше, чем экспорт из КНР в Соединенные Штаты. Китай импортирует из США сельхозпродукцию, микросхемы, машиностроительное оборудование, углеводороды и металлы. США закупают у КНР смартфоны, компьютеры, литий-ионные батареи, продукцию из пластика, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.