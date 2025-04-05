Азербайджан и Армению умышленно отгородили друг от друга на церемонии открытия в Сербии

В эти минуты в сербском Златиборе проходит церемония открытия Всемирной Гимназиады.

Знаменосцами сборной Азербайджана являются борец греко-римского стиля, чемпион Европы среди юношей и призер чемпионата Европы боксер Кямаля Гасанова.

Интересно, что на параде спортсменов организаторы отделили команды Азербайджана и Армении во избежание каких-либо инцидентов. Согласно английскому алфавиту команда Азербайджана должна была идти после Афганистана, Аргентины и Армении. Однако устроители поменяли местами небольшие аргентинскую и армянскую делегации.

Команда Азербайджана состоит из 191 спортсмена. Соревнования начнутся завтра.