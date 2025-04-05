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Россию подозревают в минировании посылок с секс-игрушками

21:50 1059

Россия могла организовывать диверсии в странах Европы, маскируя взрывчатку под посылки с косметикой и секс-игрушками, сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

В июле 2024 года на складах курьерских компаний в Бирмингеме, Лейпциге и недалеко от Варшавы произошла серия взрывов. Польские правоохранители тогда обнаружили еще одну подозрительную посылку, которая не успела сработать. Именно ее содержимое позволило детально изучить, как была устроена схема доставки взрывчатки.

Внутри посылок, среди декоративной косметики и интимных товаров, находились компактные зажигательные устройства. «Подушки, упакованные в посылки с косметикой и секс-игрушками, содержали спрятанные самодельные зажигательные устройства, изготовленные из разных химических веществ, включая высокореактивный магний», — рассказал Reuters источник.

В качестве воспламенителей использовались миниатюрные детонаторы, сделанные из недорогих китайских гаджетов, предназначенных для поиска потерянных вещей. «Вся эта история указывает на спланированную диверсионную деятельность, за которой стоит российское ГРУ», — утверждает источник агентства.

Как рассказали Reuters два сотрудника европейских спецслужб на условиях анонимности, в качестве исполнителей диверсий Россия часто использовала местных преступников. Инструкции они получали через Telegram, а за выполнение заданий им переводили гонорары — нередко до нескольких тысяч евро.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил агентству: «Мы ничего об этом не знаем». «Мы не исключаем, что это просто очередная фейковая новость или проявление слепой русофобии».

Европейские официальные лица рассматривают эти инциденты как часть «гибридной войны», которую Россия ведет против стран, поддерживающих Украину. Они отмечают, что подобные операции направлены на дестабилизацию функционирования этих государств и могут представлять серьезную угрозу для гражданской авиации и безопасности в целом.

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