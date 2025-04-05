Миротворцы в Украине

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции и глава Штаба обороны ВС Великобритании Тьерри Буркхард и Тони Радакин обсудили в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обеспечения мира после окончания военных действий.

«Вместе мы хотим гарантировать прочный и надежный мир в Украине, что является важнейшим условием безопасности европейского континента», - написал Буркхард в соцсети X.

В ходе переговоров стороны говорили, в частности, о решительной поддержке ВС Украины, которая позволила бы им «продолжать борьбу», отметил он.

По словам Буркхарда, речь шла и о долгосрочной стратегии восстановления и преобразования модели украинской армии. Обсуждались шаги Парижа и Лондона, чтобы «поддержать Украину сразу после прекращения огня», добавил глава Генштаба ВС Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм об «ощутимом прогрессе», достигнутом на встрече с начальниками главных штабов Великобритании и Франции. На встрече обсуждались «силы заверения», которые «коалиция желающих» во главе с Великобританией и Францией рассматривает как одно из средств для недопущения новой российской агрессии против Украины в случае, если будет достигнуто прекращение огня.

«Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности», — написал Зеленский. Накануне он же писал, что обсуждались «присутствие на земле, в небе и в море», а также противовоздушная оборона и некие другие «чувствительные вещи».