USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Миротворцы в Украине

22:10 1398

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции и глава Штаба обороны ВС Великобритании Тьерри Буркхард и Тони Радакин обсудили в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обеспечения мира после окончания военных действий.

Буркхард сообщил в субботу, 5 апреля, что затрагивался вопрос о возможном развертывании международных миротворческих сил, передает AFP.

«Вместе мы хотим гарантировать прочный и надежный мир в Украине, что является важнейшим условием безопасности европейского континента», - написал Буркхард в соцсети X.

В ходе переговоров стороны говорили, в частности, о решительной поддержке ВС Украины, которая позволила бы им «продолжать борьбу», отметил он.

По словам Буркхарда, речь шла и о долгосрочной стратегии восстановления и преобразования модели украинской армии. Обсуждались шаги Парижа и Лондона, чтобы «поддержать Украину сразу после прекращения огня», добавил глава Генштаба ВС Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм об «ощутимом прогрессе», достигнутом на встрече с начальниками главных штабов Великобритании и Франции. На встрече обсуждались «силы заверения», которые «коалиция желающих» во главе с Великобританией и Францией рассматривает как одно из средств для недопущения новой российской агрессии против Украины в случае, если будет достигнуто прекращение огня.

«Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности», — написал Зеленский. Накануне он же писал, что обсуждались «присутствие на земле, в небе и в море», а также противовоздушная оборона и некие другие «чувствительные вещи».

Американцы вышли против Трампа и Маска
Американцы вышли против Трампа и Маска акции по всем США; обновлено 23:09
23:09 3783
Азербайджан и Армению умышленно отгородили друг от друга на церемонии открытия в Сербии
Азербайджан и Армению умышленно отгородили друг от друга на церемонии открытия в Сербии фото
21:39 2557
Соратник Трампа забил тревогу: пошлины грозят республиканцам «кровавой баней»
Соратник Трампа забил тревогу: пошлины грозят республиканцам «кровавой баней»
20:59 2017
Иран рассекретил свой «ракетный город»
Иран рассекретил свой «ракетный город»
20:05 3383
Обама обрушился на Трампа и призвал американцев к сопротивлению
Обама обрушился на Трампа и призвал американцев к сопротивлению
19:45 4191
Торговая война Трампа может принести выгоду Турции
Торговая война Трампа может принести выгоду Турции
19:09 2052
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
17:15 4935
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика»
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика» наш спецреп; все еще актуально
03:24 5329
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена 18:03
18:03 3331
Американская разведка лишилась глаз
Американская разведка лишилась глаз наша корреспонденция
15:17 5455
Сами воюйте с русскими руками украинцев
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика; все еще актуально
03:01 9257

ЭТО ВАЖНО

Американцы вышли против Трампа и Маска
Американцы вышли против Трампа и Маска акции по всем США; обновлено 23:09
23:09 3783
Азербайджан и Армению умышленно отгородили друг от друга на церемонии открытия в Сербии
Азербайджан и Армению умышленно отгородили друг от друга на церемонии открытия в Сербии фото
21:39 2557
Соратник Трампа забил тревогу: пошлины грозят республиканцам «кровавой баней»
Соратник Трампа забил тревогу: пошлины грозят республиканцам «кровавой баней»
20:59 2017
Иран рассекретил свой «ракетный город»
Иран рассекретил свой «ракетный город»
20:05 3383
Обама обрушился на Трампа и призвал американцев к сопротивлению
Обама обрушился на Трампа и призвал американцев к сопротивлению
19:45 4191
Торговая война Трампа может принести выгоду Турции
Торговая война Трампа может принести выгоду Турции
19:09 2052
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
17:15 4935
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика»
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика» наш спецреп; все еще актуально
03:24 5329
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена 18:03
18:03 3331
Американская разведка лишилась глаз
Американская разведка лишилась глаз наша корреспонденция
15:17 5455
Сами воюйте с русскими руками украинцев
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика; все еще актуально
03:01 9257
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться