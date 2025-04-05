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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

«Мисс Европа-Косово» погибла, убегая от полицейских

22:21 1248

В Турции 27-летняя модель и обладательница титула «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган упала с эстакады на дорогу и попала под машину, сообщает Sabah.

По данным издания, вместе с близкими и подругами Эрдоган отправилась в город Гиресун, чтобы отпраздновать окончание месяца Рамадан. По пути ее остановили полицейские, которые обнаружили, что Гюлер пьяна. Модель попыталась скрыться от правоохранителей, перебежала на другую сторону проезжей части и спрыгнула с эстакады, когда по подземному переходу проезжал автомобиль. Он ее сбил.

Издание упоминает, что в прошлом Эрдоган пыталась совершить самоубийство на Босфорском мосту в Стамбуле.

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