«Мисс Европа-Косово» погибла, убегая от полицейских

В Турции 27-летняя модель и обладательница титула «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган упала с эстакады на дорогу и попала под машину, сообщает Sabah.

По данным издания, вместе с близкими и подругами Эрдоган отправилась в город Гиресун, чтобы отпраздновать окончание месяца Рамадан. По пути ее остановили полицейские, которые обнаружили, что Гюлер пьяна. Модель попыталась скрыться от правоохранителей, перебежала на другую сторону проезжей части и спрыгнула с эстакады, когда по подземному переходу проезжал автомобиль. Он ее сбил.

Издание упоминает, что в прошлом Эрдоган пыталась совершить самоубийство на Босфорском мосту в Стамбуле.