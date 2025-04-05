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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

В Украине траур

22:26 1229

По всей Украине 6 апреля будет объявлен День траура по жертвам российского удара по Кривому Рогу, который произошел 4 апреля. Об этом сообщил украинский вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram.

«Города и села Украины объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге. Все областные центры Украины, большие и малые общины бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в общинах будет объявлен День траура. От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода – флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина», - заявил Кулеба.

Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар по жилому кварталу Кривого Рога: известно о 18 погибших, среди которых 9 детей, и о 74 раненых.

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