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Израиль берет под контроль районы Газы

22:50 265

Израильские армейские подразделения впервые проводят операцию в районе «оси Мораг», пересекающей сектор Газа с востока на запад в его южной части между городами Рафах и Хан-Юнис.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Силы 36-й дивизии вернулись в сектор Газа и начали операцию в районе оси Мораг, где израильские подразделения действуют впервые», - говорится в заявлении.

Военные отметили, что «в рамках операции подразделения дивизии действуют в районе Рафаха с целью обнаружения и уничтожения оставшихся в этом районе террористических объектов».

2 апреля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль берет под свой контроль ось «Мораг» в секторе Газа. По его словам, она станет «вторым Филадельфийским коридором», представляющем собой буферную полосу длиной около 15 км на границе между сектором Газа и Египтом.

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