А Маск пугает Европу

Европа может столкнуться с волной терроризма, заявил американский предприниматель Илон Маск в ходе своего выступления по видеосвязи на конгрессе партии «Лига», входящей в правящую коалицию Италии. Его слова приводит газета Corriere della Sera.

«Из-за терроризма мы в конечном итоге увидим массовые убийства в Европе, ваши друзья, ваши семьи — все будут в опасности: мы видим огромный рост числа атак в Италии и в Европе в целом, и СМИ пытаются приуменьшить последствия этих атак», — сказал он.

Опасность терактов Маск связал с массовым притоком мигрантов. Маск считает, что «массовая миграция — это безумие, которое приведет к разрушению любой допустившей ее страны».