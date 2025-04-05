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А Маск пугает Европу

5 апреля 2025, 23:19 1163

Европа может столкнуться с волной терроризма, заявил американский предприниматель Илон Маск в ходе своего выступления по видеосвязи на конгрессе партии «Лига», входящей в правящую коалицию Италии. Его слова приводит газета Corriere della Sera.

«Из-за терроризма мы в конечном итоге увидим массовые убийства в Европе, ваши друзья, ваши семьи — все будут в опасности: мы видим огромный рост числа атак в Италии и в Европе в целом, и СМИ пытаются приуменьшить последствия этих атак», — сказал он.

Опасность терактов Маск связал с массовым притоком мигрантов. Маск считает, что «массовая миграция — это безумие, которое приведет к разрушению любой допустившей ее страны».

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