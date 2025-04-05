Кадровая встряска в SOCAR Trading: отставка Мариам Алмасзаде

В торговом доме Госнефтекомпании Азербайджана — SOCAR Trading меняется управленческая команда. Как стало известно haqqin.az из информированных источников, в частности, должности главного исполнительного директора SOCAR Trading лишилась Мариам Алмасзаде, которая с весны 2018 года отвечала за обеспечение эффективности деятельности главной торговой структуры SOCAR. Напомним, что Алмасзаде была назначена на пост главы SOCAR Trading 7 лет назад. Алмасзаде до прихода в SOCAR Trading работала в компании Maddox SA, также в ее портфолио — оказание юридических услуг в фирмах, специализирующихся на секторах энергетики и торговле сырьевыми товарами.

Кто станет новым главным исполнительным директором SOCAR Trading, пока не объявлено. «В структуре SOCAR Trading произведен и ряд других кадровых перестановок, но нет речи о масштабных кардинальных изменениях. Целью новых сотрудников будет повышение эффективности работы компании для решения новых задач, диктуемых мировым рынком», — такие комментарии удалось получить haqqin.az. Отметим, что итоги деятельности SOCAR Trading за 2024 год будут обнародованы лишь во второй половине 2025 года, как и основные отчеты SOCAR. Однако по данным за 2023 год, общий объем торговых операций SOCAR Trading снизился почти на 2 млн тонн по сравнению с 2022 годом, до 51,69 миллиона тонн. Не последнюю роль в этом сыграло падение добычи нефти в самом Азербайджане, и в 2023 году торговый дом Госнефтекомпании реализовал на мировом рынке 17,5 млн тонн нефти сорта «Azeri Light» против 26,4 млн тонн в 2022 году, а на нефть третьих стран пришлось 41,1 млн тонн против 43,2 млн тонн по данным за 2022 год. Не исключено, что такие тенденции вкупе с изменениями на мировом торговом рынке привели к необходимости обновления команды торгового дома SOCAR. Напомним, что SOCAR Trading была основана декабре 2007 года, ее портфель операций касается торговли нефтью и нефтепродуктами Азербайджана и третьих стран. С 2017 года компания инвестирует в торговлю сжиженным природным газом третьих стран, с 2021 года активна на рынке продажи углеродных квот.