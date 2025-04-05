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Депутата обвинили в совращении детей

5 апреля 2025, 23:45 1367

Британская полиция арестовала депутата от правящей Лейбористской партии Дэна Норриса, который подозревается в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней.

Как сообщает газета The Sun, речь идет о преступлениях, совершенных около 20 лет назад.

«В декабре 2024 года другое полицейское управление передало нам дело о предполагаемых сексуальных преступлениях, совершенных в прошлом в отношении девочки, - сообщили в полицейском управлении графств Эйвон и Сомерсет. - Большинство из них были, предположительно, совершены в 2000-х годах, однако мы также ведем расследование в связи с обвинениями в изнасиловании, относящимися к 2020-м годам».

В секретариате Лейбористской партии сообщили, что Норрис был отстранен от исполнения обязанностей сразу же после того, как стало известно о его задержании в пятницу.

65-летний Норрис был впервые избран в Палату общин британского парламента в 1997 году и сохранял депутатский мандат до 2010 года. В 2009-2010 годах он занимал пост заместителя министра охраны окружающей среды в правительстве Гордона Брауна (2007-2010). В июле 2024-го Норрис был вновь избран в парламент. С 2021 года он занимает пост мэра объединенного муниципалитета Западной Англии.

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