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Торговая война Трампа заденет и любителей пива

5 апреля 2025, 23:54 577

Американские тарифы на ввоз пива, введённые президентом США Дональдом Трампом, могут лишить страны Европы ста тысяч рабочих мест. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Так, пошлины в 25% могут привести к полному закрытию отдельных пивоварен. Производственное объединение Brewers of Europe, в которое входят такие гиганты пивного производства как AB InBev, Heineken и Carlsberg, уже обратилось к Еврокомиссии с просьбой защитить их от американских санкций.

В частности, компании просят выяснить, касается ли установленная Вашингтоном ставка всего пива или только баночного. В указаниях Министерства торговли США от 3 апреля говорится, что тарифы вводятся по категориям «пиво» и «пустые алюминиевые банки».

«Мы призываем Еврокомиссию воспользоваться дипломатическими каналами и, будь то путём переговоров или ответных мер, найти способ снизить тариф, побочной жертвой которого стали и мы», – цитирует издание слова генерального секретаря Brewers of Europe Джулии Леферман.

В 2024 году экспорт европейского пива в США достиг 870 миллионов евро. Аналитики предупреждают, что особенно сильно пострадают мексиканские производители: до 85% продаж Constellation Brands, выпускающей Corona и Modelo, зависят от американского рынка. Heineken, чья доля экспорта в США меньше, также может ощутить последствия.

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