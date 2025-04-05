Турецкая аспирантка предстанет перед американским судом
Аспирантка американского Университета Тафтса Рюмейса Озтюрк, задержанная за поддержку Палестины, предстанет перед судом, передает Anadolu.
Согласно отчету окружного судьи Массачусетса Дениз Каспер после рассмотрения ходатайств адвокатов, местом проведения судебного разбирательства выбран штат Вермонт. При этом сама Озтюрк в настоящее время содержится под стражей в штате Луизиана.
Каспер ссылается на задержание турецкой студентки в Вермонте в ночь на 25 марта, после чего ее адвокаты сразу же подали ходатайство в суд.
Аспирантка Университета Тафтса в Массачусетсе Рюмейса Озтюрк была задержана шестью сотрудниками ICE в масках вечером 25 марта, когда направлялась вместе с друзьями на ифтар (вечерний прием пищи во время месяца Рамазан). Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что студенческая виза Рюмейсы Озтюрк была аннулирована и аспирантку депортируют.
В конце марта Дениз Каспер постановила приостановить депортацию Рюмейсы Озтюрк.
Университет Тафтса выразил обеспокоенность задержанием студентки и потребовал ее немедленного освобождения.