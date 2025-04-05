Турецкая аспирантка предстанет перед американским судом

Согласно отчету окружного судьи Массачусетса Дениз Каспер после рассмотрения ходатайств адвокатов, местом проведения судебного разбирательства выбран штат Вермонт. При этом сама Озтюрк в настоящее время содержится под стражей в штате Луизиана.

Каспер ссылается на задержание турецкой студентки в Вермонте в ночь на 25 марта, после чего ее адвокаты сразу же подали ходатайство в суд.

Аспирантка Университета Тафтса в Массачусетсе Рюмейса Озтюрк была задержана шестью сотрудниками ICE в масках вечером 25 марта, когда направлялась вместе с друзьями на ифтар (вечерний прием пищи во время месяца Рамазан). Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что студенческая виза Рюмейсы Озтюрк была аннулирована и аспирантку депортируют.

В конце марта Дениз Каспер постановила приостановить депортацию Рюмейсы Озтюрк.

Университет Тафтса выразил обеспокоенность задержанием студентки и потребовал ее немедленного освобождения.