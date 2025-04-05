На Чубайса подали в суд и арестовали его деньги

Помимо него, в иске ответчиками значатся еще семь экс-руководителей компании. Дело рассматривается в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям», другие подробности иска не указаны.

Российская государственная корпорация «Роснано» подала в арбитражный суд иск к бывшему руководителю Анатолию Чубайсу. Соответствующая запись от 31 марта появилась в Картотеке арбитражных дел, передают российские СМИ.

Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и иное имущество Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб. Об этом говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении ТАСС.

Действующий топ-менеджмент «Роснано» объясняет проблемы компании действиями команды Чубайса. В марте 2022 года сам Чубайс покинул Россию. С того момента уголовные дела были заведены в отношении как минимум десяти бывших топ-менеджеров компании, в том числе непосредственных заместителей Чубайса.

1 апреля «Роснано» объявила о дефолте, указав, что не выплатила в установленный срок (31 марта) купонный доход по облигациям серии 08. Выплату проведут в течение десяти рабочих дней, то есть дефолт носит технический характер. Такой срок «Роснано» объясняет необходимостью «выработки технического механизма выплаты».