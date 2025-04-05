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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Заговор раскрыт: Иран готовил покушение на еврейского религиозного деятеля в Баку

Отдел информации
00:46 429

Иранские спецслужбы поручили гражданину Грузии Агилю Асланову, связанному с наркобизнесом, организовать покушение на еврейского религиозного деятеля в Баку. Однако в начале января азербайджанские спецслужбы предотвратили реализацию данного плана.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в силовых структурах.

Раввин Шнеор Сегал

По данным издания, целью иранских спецслужб был раввин Шнеор Сегал. План также предусматривал нападение на еврейский образовательный центр в Баку. Координировал заговор офицер иранского спецподразделения «Кудс», который встретился с Аслановым и передал ему фотографию Сегала, а также подробные инструкции по ликвидации. По информации официальных лиц, гонорар Асланова за планировавшееся убийство должен был составить 200 тысяч долларов.

Сообщается, что до начала операции Асланов отправился в Иран на встречу, организованную Мохаммадом Голкари — гражданином Ирана, имеющим обширные связи в криминальных кругах.

Сегал рассказал The Washington Post, что узнал о готовившемся покушении только из сообщений местных СМИ и не был осведомлен о существовании заговора. «Мы живем здесь мирно. Я свободно хожу по улицам и не чувствую страха», — сказал он, подчеркнув безопасную обстановку в Азербайджане.

Отметим, что 24 января некоторые местные СМИ сообщили о задержании гражданина Грузии Агиля Гёйче оглу Асланова и гражданина Азербайджана Джейхуна Шахин оглу Исмаилова, подозреваемых в подготовке теракта против одного из членов действующей в Азербайджане религиозной общины. Согласно информации, в сентябре 2024 года, находясь в третьей стране, Асланов через знакомого вышел на сотрудников спецслужбы этой страны. Ему были показаны фотографии члена религиозной общины в Азербайджане и предоставлена информация о нем. Взамен предложили совершить покушение за 200 тысяч долларов. После достижения предварительной договоренности Асланову было поручено собрать разведывательную информацию о цели и месте его работы. За это он получил аванс в размере 2 тысяч долларов. Прибыв в Баку, Агиль Асланов вместе со своим сообщником Джейхуном Исмаиловым собрали данные о предполагаемой жертве и передали координаты его проживания и работы представителю иностранной спецслужбы.

В связи с этим фактом в Службе госбезопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1, 274, 276 и другим статьям Уголовного кодекса. Судом в отношении Агиля Асланова и Джейхуна Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.

Известно, что Иран стоит за множеством заговоров, направленных против израильских и еврейских лиц и объектов: многие из них были раскрыты как израильскими, так и зарубежными спецслужбами.

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