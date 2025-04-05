Уже есть победитель в торговой войне Трампа
Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает победу в торговой войне, начатой президентом США Дональдом Трампом.
Так полагают авторы американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).
В публикации отмечается, что всеобъемлющие пошлины главы США изменят мировой порядок во многих отношениях, «и уже наметился один победитель». «У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — добавили авторы статьи.
Как утверждается в публикации, Штаты потратили многие годы, убеждая европейские государства ослабить экономические связи с КНР, однако теперь из-за действий американского президента возобновление их контактов с Пекином стало лишь вопросом времени. Помимо этого, Китай станет альтернативным партнером для стран Азии, у которых антиамериканский настрой только усилится.