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Ультраправые Германии «на высоте»

01:43 414

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые заняла первое место в социологическом опросе в ФРГ, разделив его с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Об этом свидетельствует исследование социологического института Insa, итоги которого опубликовала газета Bild 5 апреля.

(слева направо) Алис Вайдель и Тино Хрупалла, лидеры АдГ

Согласно опросу, рейтинг АдГ впервые поднялся до 24% - столько же, сколько у ХДС/ХСС. Опрос проводился с 31 марта по 4 апреля среди 1206 граждан Германии. Его погрешность составляет 2,9 процентных пункта.

3 апреля результаты своего опроса опубликовал социологический институт Infratest dimap. Он также констатировал, что поддержка АдГ впервые достигла 24%. Но рейтинг ХДС/ХСС там оценили в 26%. Институт Forsa по итогам своего опроса 1 апреля сообщил о поддержке ультраправых в 24%, а консерваторов - в 25%.

На выборах в Бундестаг 23 февраля ХДС/ХСС получил 28,5% голосов, АдГ - 20,8%. С тех пор в соцопросах рейтинг консерваторов неизменно падает, а ультраправых - растет.

Согласно опросам Insa, Forsa и Infratest dimap, рейтинг социал-демократов сейчас составляет 15-16%, «зеленых» - 11-12%, Левой партии - 10-11%.

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