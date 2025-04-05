USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Президент Сирии назначил брата на высокую должность

01:50 422

Младший брат временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, Махер аш-Шараа, будет руководить работой канцелярии Республиканского дворца в Дамаске, где находится резиденция главы государства.

Махер аш-Шараа

Правительственный телеканал Syria TV сообщил, что он назначен на должность генерального секретаря президентской службы.

Ранее Махер аш-Шараа, выпускник Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, занимал пост министра здравоохранения в переходном правительстве Сирии.

52-летний Махер аш-Шараа имеет степень доктора медицинских наук, является специалистом в области гинекологии, ранее работал в Сирии, Саудовской Аравии и России. 

Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
5 апреля 2025, 16:03 2550
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
5 апреля 2025, 14:48 1972
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
5 апреля 2025, 13:46 8580
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
5 апреля 2025, 13:25 1846
Трамп дал Путину время на убийства
Трамп дал Путину время на убийства главная тема; все еще актуально
5 апреля 2025, 12:53 6884
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
5 апреля 2025, 13:59 4380
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
5 апреля 2025, 12:42 3392
Кадровая встряска в SOCAR Trading: отставка Мариам Алмасзаде
Кадровая встряска в SOCAR Trading: отставка Мариам Алмасзаде что происходит?
5 апреля 2025, 23:31 4718
Американская разведка лишилась глаз
Американская разведка лишилась глаз наша корреспонденция
5 апреля 2025, 15:17 6018
Оппозиция Турции созывает митинг
Оппозиция Турции созывает митинг
02:04 419
Американцы восстали против Трампа и Маска
Американцы восстали против Трампа и Маска акции по всем США; обновлено 01:32
01:32 6834

ЭТО ВАЖНО

Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
5 апреля 2025, 16:03 2550
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
5 апреля 2025, 14:48 1972
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
5 апреля 2025, 13:46 8580
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
5 апреля 2025, 13:25 1846
Трамп дал Путину время на убийства
Трамп дал Путину время на убийства главная тема; все еще актуально
5 апреля 2025, 12:53 6884
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
5 апреля 2025, 13:59 4380
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
5 апреля 2025, 12:42 3392
Кадровая встряска в SOCAR Trading: отставка Мариам Алмасзаде
Кадровая встряска в SOCAR Trading: отставка Мариам Алмасзаде что происходит?
5 апреля 2025, 23:31 4718
Американская разведка лишилась глаз
Американская разведка лишилась глаз наша корреспонденция
5 апреля 2025, 15:17 6018
Оппозиция Турции созывает митинг
Оппозиция Турции созывает митинг
02:04 419
Американцы восстали против Трампа и Маска
Американцы восстали против Трампа и Маска акции по всем США; обновлено 01:32
01:32 6834
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться