Президент Сирии назначил брата на высокую должность
Младший брат временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, Махер аш-Шараа, будет руководить работой канцелярии Республиканского дворца в Дамаске, где находится резиденция главы государства.
Правительственный телеканал Syria TV сообщил, что он назначен на должность генерального секретаря президентской службы.
Ранее Махер аш-Шараа, выпускник Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, занимал пост министра здравоохранения в переходном правительстве Сирии.
52-летний Махер аш-Шараа имеет степень доктора медицинских наук, является специалистом в области гинекологии, ранее работал в Сирии, Саудовской Аравии и России.