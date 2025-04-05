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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Оппозиция Турции созывает митинг

02:04 419

В воскресенье, 6 апреля, в Центре культуры имени Назыма Хикмета в Анкаре состоится 21-й внеочередной съезд оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Об этом информирует Cumhuriyet.

После съезда в 16:00 на том же месте состоится митинг.

В публикации официального аккаунта РНП в соцсети X содержится призыв к гражданам принять участие в митинге.

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