Оппозиция Турции созывает митинг
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В воскресенье, 6 апреля, в Центре культуры имени Назыма Хикмета в Анкаре состоится 21-й внеочередной съезд оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Об этом информирует Cumhuriyet.
После съезда в 16:00 на том же месте состоится митинг.
В публикации официального аккаунта РНП в соцсети X содержится призыв к гражданам принять участие в митинге.
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