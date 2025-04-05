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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Китай не боится торговой войны Трампа

заявили в Пекине
02:15 211

Власти Китая предупредили, что будут готовы принимать дальнейшие меры в отношении США для защиты своих интересов, передают китайские СМИ.

«Китай уже принял решительные меры по защите суверенитета, безопасности и интересов в сфере развития. И Китай готов продолжать принимать такие меры в будущем», - приводится выдержка из заявления руководства КНР.

Отмечается, что КНР «не провоцирует напряженность, но при этом не боится ее роста; давление и угрозы - неправильный подход к отношениям с Пекином».

Китай отмечает, что отношения с США в сфере экономики должны быть взаимовыгодными, и потому Вашингтону следует отменить введенные против Пекина пошлины.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%. 4 апреля власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. Данные меры вступят в силу с 10 апреля, отмечают китайские СМИ. Кроме того, Министерство коммерции КНР сообщило, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолинии и иттрии.

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