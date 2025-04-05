Haqqin.az в гостях у знаменитого министра Сербии: «При Вучиче Белград стал как Баку, как Port Baku… Но наши враги недовольны»

С министром спорта Сербии Зораном Гайичем мы встретились в живописном горном городке Златиборе, где сегодня начнется 20-я по счету Всемирная Гимназиада. «Буду ждать вас через полчаса в фойе отеля Zlatibor. Вы знаете, где он находится?», - спросил у меня министр во время телефонного разговора. Гостиница, в которую заселился Гайич, находится совсем рядом с отелем азербайджанской делегации. Поэтому мой ответ был утвердительным… Зоран Гайич хорошо известен азербайджанским любителям волейбола. В 2011 году под его руководством бакинская команда «Рабита» добилась фантастического успеха - выиграла клубный чемпионат мира! Именитый тренер ранее побеждал со сборной Югославии на Олимпиаде и чемпионате Европы. В 2016 году он возглавил Федерацию волейбола Сербии, а в 2022 году был назначен министром спорта.

- Почему для проведения Гимназиады был выбран именно Златибор? - Это наш замечательный курорт. Тут можно заниматься горнолыжным спортом. В Златиборе лечебные воздух и вода. Летом тут устраивают спортивные лагеря. Помимо этого, здесь прекрасный мэр города, который помог все это построить. Сейчас в Златиборе много частных отелей, но 30 лет назад здесь не было ничего. Очень горжусь тем, что появилась возможность организовать такое крупное мероприятие, как Всемирная Гимназиада. - Я так понимаю, что Златибор впервые принимает такое большое соревнование? - Да. И вообще в Сербии из комплексных соревнований проводилась только Универсиада 2009 года. Сейчас организуем. Почему именно это соревнование? Президентом Европейской федерации школьного спорта является наш Желько Танаскович. Это благодаря ему. Он имеет огромный авторитет в Европе и в мире. Его хотят избрать президентом Международной федерации. У Желько большой опыт проведения школьных соревнований. - Азербайджан привез в Сербию более 190 спортсменов. Это пятая по численности делегация. - Это приятно. Вы знаете, я воспринимаю Азербайджан как свою страну. И хочу сказать, что к делегации из Азербайджана здесь будет особое внимание. Я очень рад за Азербайджан и моего друга министра спорта Фарида Гаибова. Он и его команда - это в первую очередь мои друзья, а потом уже - коллеги.

-Под Вашим руководством азербайджанский волейбол добился, наверное, самого громкого успеха в своей истории. Имею в виду победу «Рабиты» на чемпионате мира среди клубов. Но тот период бума сейчас в Азербайджане воспринимается, как потерянное время. В волейбол вбухивались огромные деньги, а когда они закончились, мыльный пузырь лопнул. Работая тогда в Азербайджане, Вы понимали, что у такого подхода нет перспектив? - Есть несколько путей развития того или иного вида спорта. Да, в те годы в Азербайджане было очень много иностранных волейболисток. Приезжали зарубежные тренеры. Азербайджанская лига была одной из сильнейших в Европе, в мире. Удалось достичь определенных результатов, среди которых и победа «Рабиты» на чемпионате мира, и завоеванный трофей «Локомотива» в еврокубке. Но я и тогда говорил: нужно прежде всего сделать волейбол популярным. Одновременно с привлечением легионеров надо было развивать собственную молодежь. А для этого необходимо было запастись терпением. Волейбол и футбол - самые сложные виды спорта с точки зрения взращивания профессионального игрока. Нужно 8-10 лет. В баскетболе - 5-6 лет, в гандболе - 3-4 года и т.д.

- Нынешнее руководство Федерации волейбола Азербайджана не обращалось к Вам за помощью? - Я поддерживаю связь со своими старыми знакомыми из азербайджанского волейбола, и они мне рассказывают, как сейчас обстоят дела. Что касается нынешнего руководства Федерации, то, когда я был в Баку, мы немного пообщались. Я сказал, что открыт для всего, что вам нужно, потому что у меня особые эмоции в отношении Азербайджана. И это не потому что я там что-то выиграл. Я побеждал и в других странах. Главное - это люди, с которыми я работал. Ведь неслучайно то, что у наших президентов - Александра Вучича и Ильхама Алиева - такие замечательные отношения. У наших стран есть что-то общее. - Сербия великолепна в игровых видах спорта. Баскетбол, волейбол, футбол… На Олимпиаде в Париже Ваша сборная по водному поло завоевала золотые медали. Азербайджан хорош в индивидуальных дисциплинах, в основном в единоборствах. Вы жили и работали в Азербайджане. Смогут ли азербайджанские сборные когда-то добиваться успехов в командных видах спорта? - Я уверен, что азербайджанские ребята и девочки очень талантливы с точки зрения всех видов спорта. Все зависит от того, как организовать процесс, от тренеров. К примеру, в волейболе. Была серьезная национальная лига, появились местные тренеры. Просто это дело надо было продолжать. Конечно, индивидуальные вида спорта развивать проще. Там все происходит легче и быстрее, требуется меньше вложений. Понятно, что руководителям хочется быстрого результата. Но в командных видах спорта нужно ждать дольше, чем в индивидуальных. Нужно больше терпения и постоянная поддержка.

- В Сербии, судя по результатам, с этим проблем нет. - У нас свои нюансы. Футбол и баскетбол фактически имеют бесплатную рекламу на телевидении. У нас есть выступающий в НБА Никола Йокич, который зарабатывает в год 50 миллионов евро и является одним из лучших баскетболистов мира. Все дети хотят быть похожи на него. И что нам делать с мужским волейболом, если все ребята идут в баскетбол? (улыбается). - С 2022 года Вы заняли пост министра спорта. Что удалось сделать за эти годы и какие главные задачи на будущее? - Когда человек назначается на такую должность, нужен как минимум год, чтобы понять, куда ты пришел. Надо собрать команду. Это не всегда получается сделать сразу. Сейчас мы усилили наш коллектив, и я работаю с большим удовольствием. Мне удалось значительно улучшить борьбу с допингом. Работаем над стратегией развития спорта в Сербии. Я надеюсь, через пару месяцев она будет готова. У нас нехватка в первую очередь спортивных менеджеров. Можно быть успешным в политике, экономике, в частном бизнесе, но спорт - это совсем другое. Все хотят денег. Но вы сначала предложите какую-то интересную идею. Дайте мне программу, стратегию развития вашего вида спорта. Убедите меня, что у вас имеется план на несколько лет. И тогда я пойду к президенту, к министру финансов, чтобы были выделены деньги. Также важно наладить систему, при которой муниципалитеты будут финансировать детские и юношеские команды. Да, успехи в командных видах спорта есть, но всегда надо стремиться к большему. Мы упадем, если остановимся.