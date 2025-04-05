Новым директором SOCAR Trading стал гражданин США

Исполнительным директором SOCAR Trading стал гражданин США Натик Мустафаев. Об этом haqqin.az сообщили информированные источники. Н.Мустафаев с 2016 по 2024 год работал в Barings Group, дослужившись до управляющего директора и портфельного менеджера. Ранее он имел опыт работы в нефтяном секторе, в том числе являясь в 2008-2009 годах бизнес-аналитиком BP. Одно небольшое совпадение. С 2003 по 2008 год Мустафаев преподавал в Колумбийском университете. Здесь в 2007-2008 годах проходил обучение нынешний президент SOCAR Ровшан Наджаф по специальности «Политика и управление международной энергетикой» на факультете «Управление экономической политикой». Источники haqqin.az утверждают, что Натик Мустафаев имеет гражданство США, проживал в Бостоне, Нью-Йорке, затем в Великобритании, откуда и попал в Женеву, где находится штаб-квартира SOCAR Trading.

На своих страницах в соцсетях Натик Мустафаев подчеркивает, что углублен в изучение экономической и финансовой динамики развивающихся стран, особенно в таких регионах, как Турция, Южная Африка, Центральная и Восточная Европа, СНГ и Центральная Америка. Помимо этого он сотрудничает с разнообразной командой аналитиков, трейдеров и управляющих портфелями, что помогает ему обмениваться идеями, передовым опытом и взглядами на рынок. В 2010–2014 годах Мустафаев занимал должность экономиста по развивающимся рынкам и вице-президента Credit Suisse. А до этого, как ни странно, недолго проработал и в госсекторе в Азербайджане: в 2009-2010 годах являлся директором Департамента исследований и развития рынка Государственного комитета по ценным бумагам Азербайджана. Мустафаев получил экономическое образование в Колумбийском университете, там же завершил магистратуру по специальности «международная экономика». Хотя до этого учился в Турции в Университете Босфора.