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Новым директором SOCAR Trading стал гражданин США

наши раскопки
Аскер Манафов, собкор
03:01 1334

Исполнительным директором SOCAR Trading стал гражданин США Натик Мустафаев. Об этом haqqin.az сообщили информированные источники.

Н.Мустафаев с 2016 по 2024 год работал в Barings Group, дослужившись до управляющего директора и портфельного менеджера. Ранее он имел опыт работы в нефтяном секторе, в том числе являясь в 2008-2009 годах бизнес-аналитиком BP.

Одно небольшое совпадение. С 2003 по 2008 год Мустафаев преподавал в Колумбийском университете. Здесь в 2007-2008 годах проходил обучение нынешний президент SOCAR Ровшан Наджаф по специальности «Политика и управление международной энергетикой» на факультете «Управление экономической политикой».

Источники haqqin.az утверждают, что Натик Мустафаев имеет гражданство США, проживал в Бостоне, Нью-Йорке, затем в Великобритании, откуда и попал в Женеву, где находится штаб-квартира SOCAR Trading.

Натик Мустафаев

На своих страницах в соцсетях Натик Мустафаев подчеркивает, что углублен в изучение экономической и финансовой динамики развивающихся стран, особенно в таких регионах, как Турция, Южная Африка, Центральная и Восточная Европа, СНГ и Центральная Америка.

Помимо этого он сотрудничает с разнообразной командой аналитиков, трейдеров и управляющих портфелями, что помогает ему обмениваться идеями, передовым опытом и взглядами на рынок.

В 2010–2014 годах Мустафаев занимал должность экономиста по развивающимся рынкам и вице-президента Credit Suisse. А до этого, как ни странно, недолго проработал и в госсекторе в Азербайджане: в 2009-2010 годах являлся директором Департамента исследований и развития рынка Государственного комитета по ценным бумагам Азербайджана.

Мустафаев получил экономическое образование в Колумбийском университете, там же завершил магистратуру по специальности «международная экономика». Хотя до этого учился в Турции в Университете Босфора.

А у Мариам Алмасзаде второй паспорт - гражданки Швейцарии с фамилией Пресилевич

Как следует из официальных документов кантона Женева (именно там и зарегистрирована SOCAR Trading), с 20 февраля 2025 года Натик Мустафаев вошел в директорат компании на правах исполнительного содиректора торгового дома SOCAR. Он взял на себя часть полномочий уходящей Мариам Алмасзаде, занимавшей должность исполнительного директора с весны 2018 года. Ранее haqqin.az сообщил об отставке М.Алмасзаде.

Как стало известно haqqin.az, 48-летняя гражданка Азербайджана М.Алмасзаде является и гражданкой Швейцарии. В швейцарском паспорте у экс-директора SOCAR Trading значится другая фамилия – Пресилевич.

Источники сообщили haqqin.az, что 4 апреля Натик Мустафаев был представлен коллективу в Женеве.

Как проявит себя Натик Мустафаев, получивший новый «портфель», мы узнаем по итогам непростого для нефтяных компаний на фоне рекордного падения цены на нефть 2025 года.

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