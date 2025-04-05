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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Корпоративная Америка недовольна, но боится гнева Трампа

03:23 288

Американские компании обеспокоены влиянием пошлин на экономику США, но опасаются высказываться об этом открыто, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Некоторые собеседники сказали, что боятся ответных мер со стороны Белого дома.

«Вы не хотите быть лающей собакой для всех остальных, потому что в противном случае вас застрелят»,— сказал один из членов совета директоров американской компании.

Еще один собеседник FT считает, что до команды президента США необходимо донести масштаб последствий тарифной политики. По его словам, они могут нанести ущерб самому Трампу из-за вероятного роста цен и потери рабочих мест среди его избирателей. Другой источник добавил, что действие пошлин может затронуть и самих американцев.

Представители нескольких компаний сообщили, что обсуждают перенос производства в США и реорганизацию бизнеса. При этом некоторые из них сомневаются по поводу того, как долго Дональд Трамп будет придерживаться своего нынешнего курса. Они также надеются, что им удастся убедить Белый дом смягчить часть мер.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10% до 50% на товары из 185 стран. Американский фондовый рынок после этого обвалился до минимума с 2020 года.

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