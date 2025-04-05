Обещают резню в Европе, чтобы остановить Россию с Ираном
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Сектор Газа, Палестина. Мальчик на фоне разрушенной школы после ударов армии Израиля.
Письмо врагу
Иран выступает за равноправный диалог с США по спорным вопросам. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Президент завил, что внешняя политика Ирана основана на конструктивном взаимодействии и на равноправном диалоге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.
Пезешкиан "выразил от имени Ирана готовность к диалогу, основанному на взаимном уважении". "Он добавил, что недопустимо добиваться переговоров с Ираном и одновременно - угрожать ему", - сказано в сообщении. "Если вы хотите переговоров, то какова цель этих угроз?" - вопросил президент.
При этом западные СМИ отмечают, что в этом послании, адресованном США, не уточняется, согласен ли Тегеран на прямые переговоры с Вашингтоном.
Предвещение резни
Илон Маск предрек «широкомасштабную резню» в Европе.
В Европе все чаще происходят террористические атаки, в связи с этим ей грозит «широкомасштабная резня». Такое мнение высказал Илон Маск.
Он указал, что число терактов в европейских странах, в частности, в Италии, растет каждую неделю. При этом, по его словам, «традиционные СМИ» преуменьшают количество атак.
«Их становится все больше и больше. И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция», - сказал Маск.
Хаос в голове
Однажды станет необходимостью нормализация отношений с Россией и лидеры Европы едины в этом мнении, - заявил президент Финляндии Александер Стубб.
По его словам, "это будет зависеть от того, удастся ли достигнуть на Украине перемирия". Он уточнил также, что "это должно происходить в тесной координации с союзниками - Францией, Соединенным Королевством и, наконец, с Германией".
Стубб также заявил, что в данный момент не видит "прямой военной угрозы со стороны России", однако не знает, что будет в будущем и поэтому считает, что следует усиливать вооруженные силы страны и укреплять ее оборону.
Бег
Согласно опросу журнала Nature, в котором участвовали более 1200 ученых США, 75% заявили, что задумались о переезде в Европу или Канаду.
Причина в том, что Администрация Трампа в целях экономии объявила о сокращении финансирования ряда лабораторий и целых подразделений
Особенно настроена на отъезд мобильная молодежь: 79% аспирантов заявили о готовности продолжить научную деятельность за пределами США.
По мнению специалистов, такая "утечка мозгов" грозит стране потерей лидирующих позиций в глобальной научной гонке.
Новая пандемия
Во французском заморском департаменте Мартиника зарегистрирован случай заболевания лихорадкой чикунгунья.
Ранее Франция ввела чрезвычайный план на фоне эпидемии лихорадки чикунгунья на острове Реюньон в Индийском океане. Только за одну неделю в марте на этой территории выявили 6 тысяч новых случаев заболевания. А в общей сложности с начала эпидемии в августе прошлого года этой вирусной инфекцией заразились 20 тысяч человек.