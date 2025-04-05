Обещают резню в Европе, чтобы остановить Россию с Ираном

Письмо врагу

Иран выступает за равноправный диалог с США по спорным вопросам. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Президент завил, что внешняя политика Ирана основана на конструктивном взаимодействии и на равноправном диалоге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.

Пезешкиан "выразил от имени Ирана готовность к диалогу, основанному на взаимном уважении". "Он добавил, что недопустимо добиваться переговоров с Ираном и одновременно - угрожать ему", - сказано в сообщении. "Если вы хотите переговоров, то какова цель этих угроз?" - вопросил президент.

При этом западные СМИ отмечают, что в этом послании, адресованном США, не уточняется, согласен ли Тегеран на прямые переговоры с Вашингтоном.

Предвещение резни

Илон Маск предрек «широкомасштабную резню» в Европе.

В Европе все чаще происходят террористические атаки, в связи с этим ей грозит «широкомасштабная резня». Такое мнение высказал Илон Маск.

Он указал, что число терактов в европейских странах, в частности, в Италии, растет каждую неделю. При этом, по его словам, «традиционные СМИ» преуменьшают количество атак.

«Их становится все больше и больше. И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция», - сказал Маск.