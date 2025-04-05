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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Калифорния не подчинится Трампу. Заявление губернатора

04:04 250

"Таможня Дональда Трампа представляет не всех американцев", - заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Он поручил своей администрации «исследовать новые возможности», чтобы убедить «торговых партнеров по всему миру в том, что Калифорния остается стабильным партнером. "

«Мы полны решимости поддерживать стабильные торговые отношения во всем мире», - заявил губернатор.

Большинство товаров, поступающих в США из Китая, проходит через порты Калифорнии, штат также имеет значительную торговлю с Мексикой и Канадой, отмечает AFP.

Ньюсом и Трамп
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