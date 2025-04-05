USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Немцы отрепетируют вторжение России

10:24 465

С 25 сентября в Гамбурге пройдут трехдневные военные учения. В рамках маневров Red Storm Bravo в городе разместятся военнослужащие, колонны грузовой техники, мобильные госпитали, а также будут задействованы вертолеты, пишет BILD.

Как отмечает издание, это вторая подобная тренировка после учений в 2024 году.

Сценарий предполагает нападение со стороны России. Войска НАТО должны быть оперативно переброшены с запада Европы на восточный фланг: в страны Балтии и Польшу. В этом смысле Гамбург, обладающий стратегическим портом, выполняет важную функцию как логистический узел. По некоторым данным, всего может быть задействовано 800 000 человек.

«Это и отличает текущую ситуацию от времен холодной войны. Тогда Германия считалась потенциальной зоной боевых действий, сегодня же она выступает как тыловая зона развертывания сил НАТО», — пояснил капитан Курт Леонардс.

В рамках учений также планируется эвакуация пострадавших, оказание экстренной медицинской помощи и симуляция митингов, требующих реакции со стороны военных.

По мнению экспертов, российское нападение действительно может произойти в течение четырех-пяти лет.

«Угроза реальна. Мы уже сталкиваемся с атаками на нашу инфраструктуру», — говорит Леонардс, имея в виду шпионаж, пожар на металлургическом предприятии, а также планировавшееся покушение на одного из менеджеров компании Rheinmetall.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия может попытаться проверить единство НАТО, тестируя действие статьи 5 о коллективной обороне.

США перебрасывают ПВО в Израиль
США перебрасывают ПВО в Израиль
10:39 300
Немцы отрепетируют вторжение России
Немцы отрепетируют вторжение России
10:24 466
Россия бомбит Киев
Россия бомбит Киев ВИДЕО
10:13 1123
Обещают резню в Европе, чтобы остановить Россию с Ираном
Обещают резню в Европе, чтобы остановить Россию с Ираном объектив haqqin.az
03:34 5408
Haqqin.az в гостях у знаменитого министра Сербии: «При Вучиче Белград стал как Баку, как Port Baku… Но наши враги недовольны»
Haqqin.az в гостях у знаменитого министра Сербии: «При Вучиче Белград стал как Баку, как Port Baku… Но наши враги недовольны»
02:18 3237
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…» все еще актуально
5 апреля 2025, 17:15 7126
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
5 апреля 2025, 16:03 3491
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
5 апреля 2025, 14:48 2737
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
5 апреля 2025, 13:46 10210
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
5 апреля 2025, 13:25 2527
Трамп дал Путину время на убийства
Трамп дал Путину время на убийства главная тема; все еще актуально
5 апреля 2025, 12:53 8158

ЭТО ВАЖНО

США перебрасывают ПВО в Израиль
США перебрасывают ПВО в Израиль
10:39 300
Немцы отрепетируют вторжение России
Немцы отрепетируют вторжение России
10:24 466
Россия бомбит Киев
Россия бомбит Киев ВИДЕО
10:13 1123
Обещают резню в Европе, чтобы остановить Россию с Ираном
Обещают резню в Европе, чтобы остановить Россию с Ираном объектив haqqin.az
03:34 5408
Haqqin.az в гостях у знаменитого министра Сербии: «При Вучиче Белград стал как Баку, как Port Baku… Но наши враги недовольны»
Haqqin.az в гостях у знаменитого министра Сербии: «При Вучиче Белград стал как Баку, как Port Baku… Но наши враги недовольны»
02:18 3237
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…» все еще актуально
5 апреля 2025, 17:15 7126
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
5 апреля 2025, 16:03 3491
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
5 апреля 2025, 14:48 2737
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
5 апреля 2025, 13:46 10210
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
5 апреля 2025, 13:25 2527
Трамп дал Путину время на убийства
Трамп дал Путину время на убийства главная тема; все еще актуально
5 апреля 2025, 12:53 8158
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться