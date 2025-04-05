Немцы отрепетируют вторжение России

С 25 сентября в Гамбурге пройдут трехдневные военные учения. В рамках маневров Red Storm Bravo в городе разместятся военнослужащие, колонны грузовой техники, мобильные госпитали, а также будут задействованы вертолеты, пишет BILD.

Как отмечает издание, это вторая подобная тренировка после учений в 2024 году.

Сценарий предполагает нападение со стороны России. Войска НАТО должны быть оперативно переброшены с запада Европы на восточный фланг: в страны Балтии и Польшу. В этом смысле Гамбург, обладающий стратегическим портом, выполняет важную функцию как логистический узел. По некоторым данным, всего может быть задействовано 800 000 человек.

«Это и отличает текущую ситуацию от времен холодной войны. Тогда Германия считалась потенциальной зоной боевых действий, сегодня же она выступает как тыловая зона развертывания сил НАТО», — пояснил капитан Курт Леонардс.

В рамках учений также планируется эвакуация пострадавших, оказание экстренной медицинской помощи и симуляция митингов, требующих реакции со стороны военных.

По мнению экспертов, российское нападение действительно может произойти в течение четырех-пяти лет.

«Угроза реальна. Мы уже сталкиваемся с атаками на нашу инфраструктуру», — говорит Леонардс, имея в виду шпионаж, пожар на металлургическом предприятии, а также планировавшееся покушение на одного из менеджеров компании Rheinmetall.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия может попытаться проверить единство НАТО, тестируя действие статьи 5 о коллективной обороне.