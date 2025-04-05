США перебрасывают ПВО в Израиль

Саудовский канал «Аль-Хадас» передал, что Соединенные Штаты перебросили в Израиль еще одну противоракетную батарею THAAD, призванную защитить еврейское государство от баллистических ракет. Первая такая батарея появилась в Израиле в прошлом году после ракетной атаки Ирана. В Израиле развернуты, кроме этого, две батареи ПРО Patriot.

США усиливают противоракетную оборону Израиля на фоне усиления американских сил в регионе в ожидании возможного удара по ядерным объектам Ирана. Ультиматум, поставленный президентом Трампом Тегерану - начать переговоры по ядерной программе или иметь дело с военной мощью США, — истекает через полтора месяца. Второе обстоятельство — продолжающаяся операция США против хуситов в Йемене с опасностью ракетных обстрелов Израиля.

Отметим, что все последние попытки хуситов запустить по Израилю ракеты или дроны закончились неудачей — они по большей части не долетали до израильской территории.

Батареи Patriot были, по-видимому, переброшены в Израиль из Южной Кореи. Об этом свидетельствует сообщение южнокорейского агентства новостей Yonhap. В пятницу агентство сообщило о договоренности между Сеулом и Вашингтоном о временном перебазировании батарей Patriot на Ближний Восток.

На прошлой неделе стало известно о размещении стратегических бомбардировщиков В-2 на американской базе на острове Диего Гарсия в Индийском океане. Это база, с которой удобно наносить удары по Ирану в случае необходимости, не подвергая опасности арабских союзников США — Саудовскую Аравию, Катар, Эмираты, Бахрейн и Оман. Из Азиатско-Тихоокеанского региона на Ближний Восток был отправлен еще один авианосец.

На прошлой неделе в Израиле побывал командующий Центральным командованием США Майкл Курилла. Он встретился с начальником Генштаба Эялем Замиром. Главной темой на повестке дня, как сообщается, была подготовка к возможной атаке на Иран. Сегодня премьер-министр Нетаньяху отправится в Вашингтон на встречу с Трампом. Кроме вопроса о таможенных тарифах, будет обсуждаться и иранская тема.