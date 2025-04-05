USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Чубайс поплатился за планшет

10:51 2297

Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», пишет РБК.

В числе ответчиков указаны бывшие топ-менеджеры «Роснано» Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. В отношении Олега Подольского и Бориса Подольского возбуждены уголовные дела. Иск был подан для возмещения ущерба, связанного с реализацией проекта Plastic Logic — разработки «планшета Чубайса», заявили в госкорпорации.

«Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей», — сказал директор «Роснано» по особым поручениям Евгений Фролов.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В 2022 году экс-чиновник покинул Россию, за границей находятся еще часть ответчиков, говорится в определении суда. 1 февраля 2025 года суд арестовал троих экс-заместителей Чубайса по «Роснано»: исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии отчетности Марину Касенкову. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями за подделку финансовых документов.

Новым директором SOCAR Trading стал гражданин США
Новым директором SOCAR Trading стал гражданин США наши раскопки
03:01 11389
В Исламабаде готовятся к визиту Алиева. Будут подписаны соглашения на миллиарды долларов
В Исламабаде готовятся к визиту Алиева. Будут подписаны соглашения на миллиарды долларов все еще актуально
5 апреля 2025, 18:30 6456
Спикер парламента Турции раскритиковал Трампа
Спикер парламента Турции раскритиковал Трампа
12:31 567
США могут допустить историческую ошибку
США могут допустить историческую ошибку Financial Times
11:35 1948
Два подрыва на мине в Карабахе
Два подрыва на мине в Карабахе новость дополнена
11:14 2143
США перебрасывают ПВО в Израиль
США перебрасывают ПВО в Израиль
10:39 1993
Немцы отрепетируют вторжение России
Немцы отрепетируют вторжение России
10:24 1566
Россия бомбит Киев
Россия бомбит Киев ВИДЕО
10:13 3244
Обещают резню в Европе, чтобы остановить Россию с Ираном
Обещают резню в Европе, чтобы остановить Россию с Ираном объектив haqqin.az
03:34 6685
Haqqin.az в гостях у знаменитого министра Сербии: «При Вучиче Белград стал как Баку, как Port Baku… Но наши враги недовольны»
Haqqin.az в гостях у знаменитого министра Сербии: «При Вучиче Белград стал как Баку, как Port Baku… Но наши враги недовольны»
02:18 4056
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…» все еще актуально
5 апреля 2025, 17:15 7473

ЭТО ВАЖНО

Новым директором SOCAR Trading стал гражданин США
Новым директором SOCAR Trading стал гражданин США наши раскопки
03:01 11389
В Исламабаде готовятся к визиту Алиева. Будут подписаны соглашения на миллиарды долларов
В Исламабаде готовятся к визиту Алиева. Будут подписаны соглашения на миллиарды долларов все еще актуально
5 апреля 2025, 18:30 6456
Спикер парламента Турции раскритиковал Трампа
Спикер парламента Турции раскритиковал Трампа
12:31 567
США могут допустить историческую ошибку
США могут допустить историческую ошибку Financial Times
11:35 1948
Два подрыва на мине в Карабахе
Два подрыва на мине в Карабахе новость дополнена
11:14 2143
США перебрасывают ПВО в Израиль
США перебрасывают ПВО в Израиль
10:39 1993
Немцы отрепетируют вторжение России
Немцы отрепетируют вторжение России
10:24 1566
Россия бомбит Киев
Россия бомбит Киев ВИДЕО
10:13 3244
Обещают резню в Европе, чтобы остановить Россию с Ираном
Обещают резню в Европе, чтобы остановить Россию с Ираном объектив haqqin.az
03:34 6685
Haqqin.az в гостях у знаменитого министра Сербии: «При Вучиче Белград стал как Баку, как Port Baku… Но наши враги недовольны»
Haqqin.az в гостях у знаменитого министра Сербии: «При Вучиче Белград стал как Баку, как Port Baku… Но наши враги недовольны»
02:18 4056
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»
Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…» все еще актуально
5 апреля 2025, 17:15 7473
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться