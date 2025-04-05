Чубайс поплатился за планшет

Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», пишет РБК.

В числе ответчиков указаны бывшие топ-менеджеры «Роснано» Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. В отношении Олега Подольского и Бориса Подольского возбуждены уголовные дела. Иск был подан для возмещения ущерба, связанного с реализацией проекта Plastic Logic — разработки «планшета Чубайса», заявили в госкорпорации.

«Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей», — сказал директор «Роснано» по особым поручениям Евгений Фролов.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В 2022 году экс-чиновник покинул Россию, за границей находятся еще часть ответчиков, говорится в определении суда. 1 февраля 2025 года суд арестовал троих экс-заместителей Чубайса по «Роснано»: исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии отчетности Марину Касенкову. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями за подделку финансовых документов.