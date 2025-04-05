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Два подрыва на мине в Карабахе

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11:14 2143

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) подорвался на мине в Джебраильском районе, cообщили в агентстве.

Инцидент произошел в селе Мехдили Джебраильского района.

Сотрудник агентства Ханкишиев Гейдар Али оглу (1991 г. р.) подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей. В результате происшествия он получил травматическую ампутацию голеностопного сустава правой ноги.

Пострадавшего сотрудника доставили в районную больницу, его состояние удовлетворительное.

Позже стало известно, что житель Агдамского района Сабухи Мамедов (1983 г. р.) подорвался на мине в селе Галайчылар. Об этом было сказано в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию.

По информации ведомств, мужчина зашел на неразминированную территорию, где подорвался на противопехотной мине, получив ранение ноги.

Мамедов госпитализирован. Прокуратура Агдамского района ведет расследование. 

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