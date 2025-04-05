США могут допустить историческую ошибку

Дональд Трамп рискует совершить историческую ошибку, если переговоры о прекращении войны в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие оккупированные территории. Об этом заявил советник польского правительства по Украине Павел Коваль.

В интервью Financial Times Коваль заявил, что для Польши и остальной Центральной Европы будет пересечена «красная линия», если оккупированные территории Украины юридически будут признаны российскими.

По словам Коваля, существует четкая разница между «временными решениями» по прекращению боевых действий в Украине и реализацией «российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой». С точки зрения прецедента, который это создаст, позволив Путину расширить «имперскую Россию», предупредил Коваль, «это было бы ужасно».

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что жители Крыма, Донецкой и Луганской областей Украины якобы добровольно решили войти в состав России. За это его подверг критике украинский лидер Владимир Зеленский.