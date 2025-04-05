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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Трамп предупредил американцев

11:58 1218

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США были «тупыми и беспомощными», но сейчас Вашингтон возвращает рабочие места и бизнес.

«Китай пострадал гораздо сильнее, чем США. Они и многие другие страны относились к нам плохо. Мы были тупым и беспомощным «местом для порки», но больше нет. Мы возвращаем рабочие места и бизнес, как никогда раньше. Уже более пяти триллионов долларов инвестиций и быстрый рост! Это экономическая революция, и мы победим. Это будет нелегко, но конечный результат будет историческим. Мы сделаем Америку снова великой», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

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