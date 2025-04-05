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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Лидер Британии заявил о конце глобализации

12:22 541

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о провале глобализации, сообщает The Times.

«Глобализация не работает для многих простых людей. Мы не считаем, что торговые войны — это выход. Но у нас есть шанс показать, что существует другой путь. Трамп сделал то, с чем мы не согласны, но есть причина, по которой люди его в этом поддерживают. Мир изменился, эпоха глобализации завершена, и мы вступаем в новую эру», — сказал Стармер.

Ранее британский премьер заявлял, что готов вмешаться, чтобы помочь защитить бизнес страны от последствий новой тарифной политики президента США Дональда Трампа.

«Приоритетом правительства остается попытка заключить торговую сделку с США. Но мы готовы использовать промышленную политику, чтобы помочь защитить британский бизнес от шторма», - сказал он.

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