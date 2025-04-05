Спикер парламента Турции раскритиковал Трампа
Президент США Дональд Трамп хочет не просто повысить тарифы, но и отменить существующие в мире механизмы глобальной торговли. Об этом заявил журналистам спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, сообщает Sabah.
«Другими словами, вмешательство в такие крупные механизмы мировой торговли создаст новые дисбалансы и конфликты в мировой торговле», - отметил он.
По словам Куртулмуша, относительно низкое налогообложение в Турции, возможно, является лучшей ситуацией по сравнению с другими странами.
«Но я не вижу в этом какой-то очень важной или уникальной возможности для Турции», - заключил спикер.
В начале этого месяца президент США ввел глобальные тарифы на все товары. Тариф Турции, как и большинства других стран, составил 10%.