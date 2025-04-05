Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос

Изучение общественного мнения в современной России – еще та задачка, и ее решение настолько непросто, что находятся сторонники точки зрения, что никакой объективной картины по тамошним опросам получить невозможно: люди боятся и врут напропалую. Между тем в большинстве именно специалисты по опросам утверждают, что врут ничуть не больше, чем обычно, или не настолько, чтобы нельзя было уловить тенденции массовых настроений. Но, конечно, мастерства правильно задавать вопросы никто не отменял. Заданные в лоб вопросы с оценкой власти скорей отпугнут респондента.

Фонд «Общественное мнение» - вполне лояльная российская опросная компания, и на уровне руководства там отсутствует стремление как-то уязвить полученными результатами высокое начальство. Но иногда и у лояльных социологов это получается. В конце концов, им самим любопытно, как обстоят дела на самом деле. В конце марта ФОМ решил выяснить, в каких обстоятельствах россияне готовы обратиться к властям, если станут свидетелями чего-нибудь эдакого. Ничего удивительного опрос не выявил, пока респонденты отвечали, обратятся ли они в полицию, если увидят жестокую уличную драку, порчу общественного имущества и вандализм, жестокое обращение с животными или домашнее насилие в соседской семье. В диапазоне от 65% до 77% россиян, конечно, постараются связаться с правоохранительными органами, чтобы прекратить безобразие.

То, что от 17% до 24% делать этого не стали бы, тоже понятно: иметь дело с представителями внутренних органов в России обычно не самое приятное дело, и для кого-то возможность избежать этого важнее, чем желание навести общественный порядок. А вот дальше самое интересное. О готовности сообщить «куда следует» в случае «негативных отзывов, суждений о действиях российской армии на Украине» заявили 24%. Про чье-то уклонение от военной службы заявят 19%. Если кто-то будет уклоняться от уплаты налогов, на него или на нее «настучать» готовы 14%. И столько же, 14%, побегут жаловаться на тех, кто вдруг позволит себе «оскорбительные высказывания в адрес руководства страны». Нет, даже не так: «скорее всего» сообщат, не наверняка.