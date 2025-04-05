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Израиль задержал британских депутатов

12:51 206

Израиль отказал во въезде двум членам парламента от лейбористской партии - Абтисаму Мохамеду и Юань Ян - и задержал их, сообщает BBC News.

Абтисаму Мохамеду и Юань Ян

В заявлении израильского управления по делам населения и иммиграции говорится, что британские парламентарии намеревались распространять ненавистническую риторику против еврейского государства.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми раскритиковал израильские власти за данное решение. «Я ясно дал понять своим коллегам в израильском правительстве, что так нельзя обращаться с британскими парламентариями», - сказал Лэмми.

Он назвал этот шаг «неприемлемым, контрпродуктивным и вызывающим глубокую озабоченность», добавив, что Министерство иностранных дел королевства связалось с обоими членами парламента, чтобы «предложить им поддержку».

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