Буданов заявил, что людям лучше не знать всю правду о войне

Людям не нужно знать всю правду о ходе боевых действий, обществу следует предоставлять информацию дозированно. Об этом заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов, отвечая на соответствующий вопрос в интервью украинской журналистке Анне Максимчук.

«Общество должно быть готово узнать правду, пожалуй, со временем. Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться. Я не говорю о том, что искаженная реальность или что-то такое. Нет. Просто сознание не у всех людей приспособлено для восприятия жесткой правды. Не надо этим, как говорится, испытывать людей», — полагает Буданов.

Буданов добавил, что не у всех людей сознание приспособлено к восприятию жесткой правды.