Крах иранской валюты

Иранская валюта, риал, установила новый антирекорд, достигнув курса 1,043,000 единиц за доллар США. Это произошло после завершения празднования праздника Новруз. Несколько дней официальные обменники были закрыты, покупка-продажа валюты происходила только в неформальных условиях, пишет Associated Press.

На главной улице валютных обменов в Тегеране - улице Фирдоуси - многие трейдеры отключили электронные табло с курсом валют из-за неопределенности.

Иранская экономика уже длительное время находится под серьезным давлением международных санкций, особенно после того, как Дональд Трамп в 2018 году вывел США из соглашения по ядерной программе и восстановил экономические ограничения. С возвращением Трампа в Белый дом в январе была вновь активизирована кампания «максимального давления», направленная на ограничение торговли иранской нефтью, в том числе поставок в Китай по сниженным ценам.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в субботу заявил, что страна готова к переговорам на равных условиях. «Сегодня Америка унижает не только Иран, но и весь мир, — отметил он, ссылаясь на последние инициативы США, включая торговые пошлины. – Если вы хотите переговоров, то какой смысл в угрозах?»

В марте 2025 года парламент Ирана отправил в отставку министра финансов Абдолнасера Хеммати, обвинив его в неэффективном управлении и падении курса риала.

На днях Пезешкиан уволил своего заместителя по парламентским делам Шахрама Дабири после того, как тот отправился в дорогое путешествие в Антарктиду, что вызвало возмущение среди населения.