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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Иран угрожает Турции?

14:04 1500

Иран уведомил Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Турцию и Бахрейн, что любая помощь США в атаке, включая использование их пространства, будет считаться враждебным актом с «серьезными последствиями». Об этом Reuters заявил высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности.

По словам того же чиновника, Тегеран отвергает прямые переговоры с США, предложенные Дональдом Трампом, но готов продолжать их через Оман. Он отметил, что такие переговоры могут начаться скоро, если США «покажут серьезность намерений».

В МИД Турции, комментируя эту информацию, заявили, что ничего не знают о предупреждении, но оно могло было быть передано по другим каналам. Кувейт же ранее заверил Иран, что не позволит осуществить атаку со своей территории.

В статье Reuters также говорится, что Тегеран сомневается в полной поддержке Москвы, позиция которой может быть различной в зависимости от успеха переговоров в США.

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