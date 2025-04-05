Иран угрожает Турции?

Иран уведомил Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Турцию и Бахрейн, что любая помощь США в атаке, включая использование их пространства, будет считаться враждебным актом с «серьезными последствиями». Об этом Reuters заявил высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности.

По словам того же чиновника, Тегеран отвергает прямые переговоры с США, предложенные Дональдом Трампом, но готов продолжать их через Оман. Он отметил, что такие переговоры могут начаться скоро, если США «покажут серьезность намерений».

В МИД Турции, комментируя эту информацию, заявили, что ничего не знают о предупреждении, но оно могло было быть передано по другим каналам. Кувейт же ранее заверил Иран, что не позволит осуществить атаку со своей территории.

В статье Reuters также говорится, что Тегеран сомневается в полной поддержке Москвы, позиция которой может быть различной в зависимости от успеха переговоров в США.